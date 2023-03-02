Синоптик: в Москву придет первая весенняя оттепель

В столице к концу рабочей недели потеплеет. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, в ночь на пятницу в столичном регионе установится нулевая температура.

Днём, 3 марта, Москву ждет первая весенняя оттепель с показателями термометров на отметке +1…+3 градуса.

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Синоптик отметил, что оттепель буде сопровождаться облачной погодой и мокрым снегом.

«Особенно снежно будет в субботу», - предупредил Леус.

Коме того, из-за смены температуры местами образуется гололедица.

Ранее, как сообщала НСН, россиянам посоветовали не ждать «резкой» весны после «нервной» зимы.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПотеплениеСиноптикиПогода В МосквеОттепель
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