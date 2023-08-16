Синоптик предупредила о первом осеннем похолодании в Москве

По её словам, тридцатиградусная жара отступит уже в конце этой недели.

«Виной тому холодный фронт, который придет с севера», - уточнила специалист.

Он рассказала, что похолодание дойдет до столичного региона в пятницу, 18 августа.

Столбики термометров днём опустятся до отметок +20…+22 градуса, а ночью – до +15.

Вместе с тем, как отметила синоптик, первый период холодов будет недолгим. Но после 20 августа дожди в Москве и области участятся.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о «Ростовском лете» в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

