Синоптик предупредила о первом осеннем похолодании в Москве
О первом похолодании в Москве, предвещающим осень, предупредила синоптик Надежда Точенова, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, тридцатиградусная жара отступит уже в конце этой недели.
«Виной тому холодный фронт, который придет с севера», - уточнила специалист.
Он рассказала, что похолодание дойдет до столичного региона в пятницу, 18 августа.
Столбики термометров днём опустятся до отметок +20…+22 градуса, а ночью – до +15.
Вместе с тем, как отметила синоптик, первый период холодов будет недолгим. Но после 20 августа дожди в Москве и области участятся.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о «Ростовском лете» в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru