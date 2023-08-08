Метеоролог Шувалов заявил, что период зноя в Москве заканчивается

По его словам, для таких погодных условий характерны тропические ночи, когда температура воздуха не опускается ниже 21 градуса. Он уточнил, что жара, нехарактерная для умеренных широт, сильно изматывает организм днём, а ночью человек не сможет полноценно отдохнуть.

«Влажность воздуха в тропические дни зависит от времени суток. Если нет дождей в дневные часы, она понижается до 50–60%. В ночные часы повышается», — пояснил эксперт.

Шувалов добавил, что в ночь на 8 августа в Москве была уже третья тропическая ночь. Она же стала последней, так как «период зноя в столице заканчивается».

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что из-за жары в южных российских регионах следует ввести особый рабочий режим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

