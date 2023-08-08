Метеоролог Шувалов заявил, что период зноя в Москве заканчивается
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что период зноя в Москве заканчивается, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, для таких погодных условий характерны тропические ночи, когда температура воздуха не опускается ниже 21 градуса. Он уточнил, что жара, нехарактерная для умеренных широт, сильно изматывает организм днём, а ночью человек не сможет полноценно отдохнуть.
«Влажность воздуха в тропические дни зависит от времени суток. Если нет дождей в дневные часы, она понижается до 50–60%. В ночные часы повышается», — пояснил эксперт.
Шувалов добавил, что в ночь на 8 августа в Москве была уже третья тропическая ночь. Она же стала последней, так как «период зноя в столице заканчивается».
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что из-за жары в южных российских регионах следует ввести особый рабочий режим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поселилась в российском селе
- Путин отменил положения налоговых договоров с недружественными странами
- Гарик Сукачев выступит в Воронеже после госпитализации
- Хедлайнерами шоу «Ночь города» в Перми станут Лев Лещенко и группа «Ленинград»
- Минкульт попросили снять с фильма «Тихий Дон» маркировку «18+»
- Сенатор ответил пожелавшему вернуть Абхазию и Южную Осетию премьеру Грузии
- Метеоролог Шувалов заявил, что период зноя в Москве заканчивается
- Певица Лада Дэнс готовит иск на 12 млн рублей после ДТП
- Российские войска заняли более выгодные позиции в районе села Ольшана
- СМИ: Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru