Метеоролог Шувалов заявил, что период зноя в Москве заканчивается

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что период зноя в Москве заканчивается, сообщает «Вечерняя Москва».

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По его словам, для таких погодных условий характерны тропические ночи, когда температура воздуха не опускается ниже 21 градуса. Он уточнил, что жара, нехарактерная для умеренных широт, сильно изматывает организм днём, а ночью человек не сможет полноценно отдохнуть.

«Влажность воздуха в тропические дни зависит от времени суток. Если нет дождей в дневные часы, она понижается до 50–60%. В ночные часы повышается», — пояснил эксперт.

Шувалов добавил, что в ночь на 8 августа в Москве была уже третья тропическая ночь. Она же стала последней, так как «период зноя в столице заканчивается».

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что из-за жары в южных российских регионах следует ввести особый рабочий режим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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