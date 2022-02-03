Вильфанд рассказал о переходе на новые климатические нормы
В середине 2022 года в России будут приняты новые климатические температурные нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
До этого учреждение уже анонсировало плановые предстоящие изменения, ссылаясь на их пересмотр, который реализуется раз в 30 лет. Так, отмечается, что старые нормы соответствуют средним статистическим данным 1961-1990 годов.
По словам Вильфанда, специалисты планировали сделать это в начале текущего года, но из-за сложностей перехода для разных ведомств технически его получится осуществить только позже.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что предстоящие выходные 5 и 6 февраля принесут в Москву морозы до -14 градусов, но, уже начиная с 7 февраля, можно ожидать небольшую оттепель.
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