Метеоролог поделился прогнозом на лето-2022
Грядущее лето в России будет засушливым и жарким. Таким прогнозом поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В этом году теплый сезон будет как минимум на несколько градусов выше многолетних климатических значений и с элементами засушливости. То есть лето будет теплее и суше, чем оно должно быть на самом деле», — рассказал метеоролог Евгений Тишковец в эфире «Радио России».
В то же время синоптик отметил, что точность прогноза составляет 60-70%.
Ранее Тишковец заявил, что жителей центральной части России на будущей неделе ожидает потепление: среднесуточная температура воздуха превысит норму на семь-девять градусов, пишет Газета.ру.
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