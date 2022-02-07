Метеоролог поделился прогнозом на лето-2022

«В этом году теплый сезон будет как минимум на несколько градусов выше многолетних климатических значений и с элементами засушливости. То есть лето будет теплее и суше, чем оно должно быть на самом деле», — рассказал метеоролог Евгений Тишковец в эфире «Радио России».

В то же время синоптик отметил, что точность прогноза составляет 60-70%.

Ранее Тишковец заявил, что жителей центральной части России на будущей неделе ожидает потепление: среднесуточная температура воздуха превысит норму на семь-девять градусов, пишет Газета.ру.

