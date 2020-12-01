Синоптик предупредил москвичей о морозах до минус 10

В первый день зимы в Москве пошёл снег. В целом, по оценке научного руководителя Гидрометцентра РФ, начало декабря в столице ожидается малоснежным. В ближайшие дни в городе установятся минусовые температуры.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН рассказал, что эта зима будет холоднее, чем в прошлом году.

«В декабре будет холоднее, чем в прошлом декабре, да и вообще зима будет холоднее предыдущей, но все же будет теплее, чем средние многолетние показатели. Снег уже выпадал и лежал несколько дней, это произошло в средние многолетние сроки, но затем оттепель свела на «нет» все усилия зимы. Снег, который выпал сегодня, принесет от 3 до 5 см снежного покрова. Этот снег задержится в Москве, температура переходит через ноль и в следующие дни останется минусовой. Ночью может быть до 6 градусов мороза, по области – до минус 10 градусов. И дневная температура станет отрицательной», - рассказал метеоролог.

Сегодняшнее «мокроснежье» окажется непродолжительным, отметил синоптик.



«В последующие дни погода станет сухой, морозной. И если предыдущие несколько недель погода была пасмурной, мы жили, как дети подземелья, то теперь появится солнце. Небо очистится, в погоде появится больше позитива», - добавил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что ожидает в Москве умеренно снежную и мягкую зиму со «скандинавскими» температурами.

