Вильфанд спрогнозировал малоснежный декабрь

«Текущая погода продлится до конца недели. Главным разрушителем снежного покрова стала даже не положительная температура, а дожди. Сегодня и завтра будут осадки во всех трех фазах: и небольшой снежок, и снег, и дождь. Они будут средней интенсивности, до пяти миллиметров, это немного и скучновато. Ночью будет небольшой минус, днем небольшой плюс. При такой температуре и таких осадках снежный покров не формируется», - отметил ученый.



Вильфанд также дал прогноз на первые дни декабря и рассказал, какой будет зима.



«Предварительные расчеты показывают, что с начала декабря давление повысится, оно и так сейчас не низкое. Осадков не будет, но температура понизится до устойчивых отрицательных значений. Ночью -3…-5, днем -1…-2. Не приходится рассчитывать на то, что циклоны будут насыщены снегом. В целом зима будет не супертеплая, температура будет около или ниже нормы», - сообщил специалист.



Кроме того, он обратил внимание, что надвигающемуся на Москву циклону присвоили имя.



«Метеорологи обычно настораживаются, когда узнают, что циклону дали имя. Это значит, что он будет разрушительным. А в случае с надвигающимся циклоном «Таня» такого не будет. Кроме того, циклон раздвоился, он стал двухцентровым. И какому теперь из них принадлежит имя «Таня»? Вы знаете, когда циклон раздваивается, то метеорологи расстраиваются», - пошутил Вильфанд.



Научный руководитель Гидрометцентра также рассказал о погодных аномалиях, происходящих в России прямо сейчас.

«Очень тепло в эти дни на азиатской части страны. Там температура выше нормы на 25 градусов, на северо-востоке Красноярского края. Шутка ли? Минус 5-8 градусов - это зимняя жара. Это же касается и северо-запада Якутии. На юго-западе Сибири, в Томской и Кемеровской областях, будет отрицательная аномалия - на 4-6 градусов ниже нормы, сейчас там температура …20…-25», - добавил метеоролог.



Между тем, Приморье до сих пор борется с последствиями ледяного дождя, обрушившегося на регион 19 ноября. Около 10 тысяч человек остаются без электричества, в регионе продолжает действовать режим чрезвычайно ситуации.

