Москвичам пообещали «скандинавскую зиму»

Зима в Москве будет мягкой, тёплой и умеренно снежной. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его прогнозу, средняя температура воздуха составит около минус 4,5 градуса при норме в минус 7,7. Это соответствует многолетним температурным значениям Осло или Хельсинки.

«А значит, грядущую зиму можно назвать "скандинавской"», — заявил сотрудник «Фобоса».

По словам синоптика, начнется зима с восстановления небольшого снежного покрова, а также с похолодания и гололедицы.

Умеренные морозы и бесснежная погода ждут жителей и с 10 по 15 декабря, затем ожидается потепление до околонулевых значений.

Синоптики сообщили о теплой погоде в декабре в Азиатской России

В целом температура в декабре ожидается на 1-1,5 градуса выше нормы, осадков будет меньше нормы, передает РИА Новости.

Январь и февраль прогнозируются очень теплыми и влажными, к концу зимы сугробы превысят 20-25 сантиметров.

Сегодня в столице около ноля градусов, передает RT. Будет облачно, местами мокрый снег и гололедица.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:Погода В Москве
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