Москвичам пообещали «скандинавскую зиму»

Зима в Москве будет мягкой, тёплой и умеренно снежной. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его прогнозу, средняя температура воздуха составит около минус 4,5 градуса при норме в минус 7,7. Это соответствует многолетним температурным значениям Осло или Хельсинки.

«А значит, грядущую зиму можно назвать "скандинавской"», — заявил сотрудник «Фобоса».

По словам синоптика, начнется зима с восстановления небольшого снежного покрова, а также с похолодания и гололедицы.

Умеренные морозы и бесснежная погода ждут жителей и с 10 по 15 декабря, затем ожидается потепление до околонулевых значений.