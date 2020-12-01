Москвичам пообещали «скандинавскую зиму»
Зима в Москве будет мягкой, тёплой и умеренно снежной. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его прогнозу, средняя температура воздуха составит около минус 4,5 градуса при норме в минус 7,7. Это соответствует многолетним температурным значениям Осло или Хельсинки.
«А значит, грядущую зиму можно назвать "скандинавской"», — заявил сотрудник «Фобоса».
По словам синоптика, начнется зима с восстановления небольшого снежного покрова, а также с похолодания и гололедицы.
Умеренные морозы и бесснежная погода ждут жителей и с 10 по 15 декабря, затем ожидается потепление до околонулевых значений.
В целом температура в декабре ожидается на 1-1,5 градуса выше нормы, осадков будет меньше нормы, передает РИА Новости.
Январь и февраль прогнозируются очень теплыми и влажными, к концу зимы сугробы превысят 20-25 сантиметров.
Сегодня в столице около ноля градусов, передает RT. Будет облачно, местами мокрый снег и гололедица.
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