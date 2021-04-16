«Символическое похолодание». Синоптик пообещал москвичам теплые выходные
Циклон собьёт весеннюю жару в Москве, но не надолго, рассказали в центре погоды «Фобос».
Понижение температуры не должно пугать москвичей, так как показатели все равно будут выше нормы, а умеренных дождей стоит ждать только ближе к началу следующей недели, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее синоптики предупредили москвичей о возвращении минусовых температур.
«В первый выходной день столица будет ощущать влияние теплой части циклона, приближающегося с юго-запада. Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, в южных районах области не исключены локальные грозы. Температура будет заметно теплее нормы: в дневные часы в столице ожидается около +17...+19 градусов, в области от 15 до 20 градусов тепла. В воскресенье этот циклон будет разворачиваться к столичному региону своей более холодной тыловой частью. Погода станет преимущественно облачная, пройдут кратковременные дожди и дневная температура опустится в Москве до 13-15 градусов, в Подмосковье ожидается 11...16 градусов тепла», - сообщил Леус.
Также он отметил, что в целом похолодание в регионе можно назвать лишь символическим, так как температура скоро вновь станет более приятной.
«Наметившаяся тенденция на постепенное ослабление жары в столичном регионе продолжится, однако это понижение температуры будет чисто символическим и даже к началу следующей недели, когда похолодание, так сказать, приблизится к своему апогею, температура все равно останется выше нормальных для этого времени года значений. Начнется неделя с усилением дождей и дальнейшим понижением температуры. Во второй половине понедельника дожди местами станут умеренными, а температура в дневные часы будет колебаться в пределах 8-13 градусов. Выход температур на более приятные и высокие значения ожидается во второй половине новой недели», - поделился эксперт.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что первые весенние грозы ожидаются в отдельных районах Москвы и Подмосковья уже в пятницу.
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