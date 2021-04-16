Синоптики предупредили москвичей о возвращении ночных заморозков

Минусовые температуры вернутся в столичный регион на предстоящей неделе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

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По ее словам, в ночь на 20 апреля в Москве и области возможны небольшие заморозки до одного градуса. Это связано с приближением скандинавского циклона, который вытеснит все теплые антициклоны.

Ранее сообщалось, что с 16 апреля температура в центре Европейской России будет понижаться и сохранится в пределах 10-15 градусов и в начале следующей недели.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:СиноптикиПогода В МосквеЗаморозки
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