Синоптики предупредили москвичей о возвращении ночных заморозков
Минусовые температуры вернутся в столичный регион на предстоящей неделе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.
По ее словам, в ночь на 20 апреля в Москве и области возможны небольшие заморозки до одного градуса. Это связано с приближением скандинавского циклона, который вытеснит все теплые антициклоны.
Ранее сообщалось, что с 16 апреля температура в центре Европейской России будет понижаться и сохранится в пределах 10-15 градусов и в начале следующей недели.
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