«Северный ветер»: Москвичам пообещали мороз и солнце в предстоящие выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в Москве в предстоящие выходные. По его словам, жителей столицы в ночь на субботу ждет похолодание и «заметный мороз».

«В субботу и воскресенье Москва будет находиться вблизи центра антициклона, давление очень высокое. Будет переменная облачность и солнечная погода, но одновременно изменится циркуляция. Если сегодня еще день довольно теплый, то уже в ночь на субботу заметно похолодает. Ночь будет звездная, малооблачная, но похолодание связано с двумя факторами. Во-первых, северный ветер, во-вторых, будет выхолаживание поверхности из-за безоблачной погоды. Ночные температуры будут в диапазоне от 7 до 9 градусов ниже нуля, по области – до минус 10, заметный мороз. Утром еще тоже прохладно, но днем после полудня 2-4 градуса тепла», - отметил он.

Уравновешивать погодные условия будет безоблачное небо и солнце, на котором сейчас можно загорать без вреда для здоровья, добавил Вильфанд.