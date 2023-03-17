«Северный ветер»: Москвичам пообещали мороз и солнце в предстоящие выходные
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН сказал, что на солнце уже можно загореть, несмотря на заметный мороз по ночам.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в Москве в предстоящие выходные. По его словам, жителей столицы в ночь на субботу ждет похолодание и «заметный мороз».
«В субботу и воскресенье Москва будет находиться вблизи центра антициклона, давление очень высокое. Будет переменная облачность и солнечная погода, но одновременно изменится циркуляция. Если сегодня еще день довольно теплый, то уже в ночь на субботу заметно похолодает. Ночь будет звездная, малооблачная, но похолодание связано с двумя факторами. Во-первых, северный ветер, во-вторых, будет выхолаживание поверхности из-за безоблачной погоды. Ночные температуры будут в диапазоне от 7 до 9 градусов ниже нуля, по области – до минус 10, заметный мороз. Утром еще тоже прохладно, но днем после полудня 2-4 градуса тепла», - отметил он.
Уравновешивать погодные условия будет безоблачное небо и солнце, на котором сейчас можно загорать без вреда для здоровья, добавил Вильфанд.
«Интересно, что солнце будет, и на нем даже можно загореть, потому что мы уже находимся вблизи дня весеннего равноденствия, солнце насыщено энергией. Нужно учитывать, что сейчас полезное ультрафиолетовое излучение, солнце находится не очень высоко над горизонтом, солнечным лучам приходится проходить большой слой атмосферы. Парадокс в том, что за счет холодной ночи температура среднесуточная ниже нормы, так будет и в воскресенье. В понедельник промежуточный день, антициклон будет уходить. Начиная со вторника, заметное устойчивое повышение температуры», - рассказал собеседник НСН.
Ранее Гидрометцентр России сообщил, что 15 марта в Москве стало самым теплым днем в году.
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