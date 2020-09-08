Сергунина: в технопарках Москвы работает более двух тысяч компаний

Технопарки — это площадки, обеспечивающие необходимую инфраструктуру для размещения технологичных компаний. Статус технопарка позволяет его управляющей компании и резидентам получать региональные налоговые льготы и льготы по аренде земли. Общее снижение налоговой нагрузки может достигать 25 процентов.

Также им доступны дополнительные меры поддержки от правительства Москвы. Резиденты технопарков могут претендовать на получение субсидии на оборудование. Для якорных резидентов предусмотрена льгота по налогу на прибыль.



«Почти треть резидентов технопарков специализируются на научных исследованиях и разработках, 20 процентов ведут деятельность в отраслях обрабатывающей промышленности, а еще 15 процентов относятся к сектору информационных технологий», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.



Он также отметил, что с начала 2020 года за мерами поддержки, которые предоставляет департамент, обратился каждый десятый резидент технопарков.





