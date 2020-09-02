В Москве к 2023 году появится технопарк «ЗИЛ»

Соглашение о создании на территории Москвы технопарка «ЗИЛ» вблизи Третьего транспортного кольца между правительством города и ГК «ИТЭЛМА» было подписано 2 сентября, говорится в пресс-релизе столичного департамента инвестиционной и промышленной политике.

«В реализацию проекта инвестор вложит 4 млрд рублей, а также создаст более 1,1 тысячи рабочих мест для жителей города», - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Технопарку присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Это позволит компании на 26% уменьшить региональный налог на прибыль и обнулить ставку налога на имущество, а арендная плата за земельный участок составит всего 0,01% от кадастра. На сегодня статус инвестиционного приоритетного проекта в Москве, включая технопарк «ЗИЛ», присвоен уже 14 инвестпроектам, совокупный объем инвестиций – более 30 млрд рублей, напоминается в сообщении.

Многофункциональный комплекс будет создан на улице Автозаводская, владение 23 на 4 гектарах. Научные и производственные помещения расположатся на месте бывших корпусов завода им. Лихачева – заводоуправления, экспериментального цеха и конструкторского бюро. Общая площадь имущественного комплекса увеличится с 68 до 114 тысяч квадратных метров.

Ввод инновационной площадки в эксплуатацию произойдет не позднее 2023 года, на ней будут работать производители современной микроэлектроники, автокомпонентов, разработчики информационных технологий в сфере безопасности и многие другие.

Технопарк «ЗИЛ» станет площадкой по разработке и выпуску инновационной продукции. «По условиям соглашения, инвестор выполнит требования к экономической деятельности, предъявляемые технопаркам: наличие научных, инжиниринговых и производственных компаний среди основных резидентов комплекса. У нас уже есть успешный опыт реализации подобных проектов – построенный нами технопарк «ИТЭЛМА» работает в Москве с 2013 года», – рассказал президент группы компаний «ИТЭЛМА» Александр Постников.

Группа компаний «ИТЭЛМА» объединяет компании, деятельность которых связана с тремя основными направлениями: электроника, авиастроение, девелопмент. Численность сотрудников превышает 3000 человек, из которых более 1000 заняты созданием новых разработок. Ключевым предприятием группы является Научно-производственное предприятие «ИТЭЛМА», занимающееся разработками электронных компонентов, в том числе для автомобильной отрасли, проектированием и производством высокотехнологичных систем. Группе компаний «ИТЭЛМА» принадлежит одноименный технопарк. Он представляет собой многофункциональный комплекс площадью более 90 тыс. кв. метров. Специализация технопарка: радиоэлектроника и приборостроение; информационно-коммуникационные технологии.

