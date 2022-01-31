Сексолог рассказал о самых привлекательных женских фигурах
Сексуальное поведение человека во многом объясняется биологией, поэтому мужчина оценивает женщину, рассматривая ее прежде всего как мать своих будущих детей, рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.
Поэтому, по его словам, для многих важна талия - это один из показателей здоровья. Наличие талии говорит в частности об отсутствии психических расстройств в формате «заедания стресса».
Широкий таз и выраженные ягодицы, отметил сексолог, говорят о возможности родить, а грудь - о способности вскормить потенциального ребенка.
С этим, как утверждает специалист, связано, что для многих наиболее привлекательным типом фигуры является так называемые «часы»: 90-60-90.
На второе место Кульгавчук поставил тип фигуры, называемый «грушей»: широкие бедра и узкие плечи. Однако сексолог предупредил, что в этом случае женщинам приходится особенно тщательно следить за фигурой - ведь «широкое основание может быть отталкивающим фактором».
Тройку фаворитов замыкает так называемый «прямоугольник».
По словам Кульгавчука, предпочтение того или иного типа фигуры у мужчин зависит от запечатленного в раннем возрасте положительного опыта и его закрепления, передает «Вечерняя Москва».
Сексолог добавил, что «экстерьер» решает далеко не все - не менее важны внутренние характеристики человека.
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