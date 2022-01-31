Сексолог рассказал о самых привлекательных женских фигурах

С этим, как утверждает специалист, связано, что для многих наиболее привлекательным типом фигуры является так называемые «часы»: 90-60-90.

На второе место Кульгавчук поставил тип фигуры, называемый «грушей»: широкие бедра и узкие плечи. Однако сексолог предупредил, что в этом случае женщинам приходится особенно тщательно следить за фигурой - ведь «широкое основание может быть отталкивающим фактором».

Тройку фаворитов замыкает так называемый «прямоугольник».

По словам Кульгавчука, предпочтение того или иного типа фигуры у мужчин зависит от запечатленного в раннем возрасте положительного опыта и его закрепления, передает «Вечерняя Москва».

Сексолог добавил, что «экстерьер» решает далеко не все - не менее важны внутренние характеристики человека.

