Санкт-Петербург побил восьмой температурный рекорд с начала лета
В Санкт-Петербурге 14 июля был обновлен третий суточный температурный рекорд июля и восьмой - с начала лета, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Facebook.
В среду в городе было зафиксировано 32,8 градуса, что на 0,3 градуса выше температуры 14 июля 2010 года, которая была рекордной до этого.
В четверг в Петербурге будет до 33 градусов, по области - до 34. С пятницы возможны кратковременные дожди, грозы.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предсказал учащение экстремальной погоды в течение ближайшего десятилетия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru