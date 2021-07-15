Санкт-Петербург побил восьмой температурный рекорд с начала лета

В среду в городе было зафиксировано 32,8 градуса, что на 0,3 градуса выше температуры 14 июля 2010 года, которая была рекордной до этого.

В четверг в Петербурге будет до 33 градусов, по области - до 34. С пятницы возможны кратковременные дожди, грозы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предсказал учащение экстремальной погоды в течение ближайшего десятилетия.

