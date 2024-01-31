Рысь, бегавшую по городу в Новгородской области, пристроил частный зоопарк

Рысь, бегавшую по городу Боровичи Новгородской области, поймал и разместил у себя частный зоопарк «Аленушка». Заведение находится в соседнем Окуловском районе.

Ранее местные жители рассказали в соцсетях, что видели животное в Боровичах. Рысь, по их данным, пряталась в подвале одного из многоквартирных домов. 28 января охотоведы ее отловили и отвезли в лес, сообщается в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

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Там отмечается, что зверь вернулся после того, как его вывезли за город. В связи с этим зоопарк принял решение утроить его у себя. Сейчас рысь в очень плохом состоянии, скорее всего, она была когда-то домашним питомцем.

Владельцы зоопарка сообщили, что рассчитывают выходить свою новую подопечную.

Ранее сообщалось, что гостей Куршской косы стали штрафовать за кормление диких животных.


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ФОТО: Пресс-служба мэра Череповца
ТЕГИ:Новгородская ОбластьДикие Животные

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