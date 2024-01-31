Рысь, бегавшую по городу в Новгородской области, пристроил частный зоопарк
Рысь, бегавшую по городу Боровичи Новгородской области, поймал и разместил у себя частный зоопарк «Аленушка». Заведение находится в соседнем Окуловском районе.
Ранее местные жители рассказали в соцсетях, что видели животное в Боровичах. Рысь, по их данным, пряталась в подвале одного из многоквартирных домов. 28 января охотоведы ее отловили и отвезли в лес, сообщается в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
Там отмечается, что зверь вернулся после того, как его вывезли за город. В связи с этим зоопарк принял решение утроить его у себя. Сейчас рысь в очень плохом состоянии, скорее всего, она была когда-то домашним питомцем.
Владельцы зоопарка сообщили, что рассчитывают выходить свою новую подопечную.
Ранее сообщалось, что гостей Куршской косы стали штрафовать за кормление диких животных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru