Рысь, бегавшую по городу в Новгородской области, пристроил частный зоопарк

Там отмечается, что зверь вернулся после того, как его вывезли за город. В связи с этим зоопарк принял решение утроить его у себя. Сейчас рысь в очень плохом состоянии, скорее всего, она была когда-то домашним питомцем.

Владельцы зоопарка сообщили, что рассчитывают выходить свою новую подопечную.

Ранее сообщалось, что гостей Куршской косы стали штрафовать за кормление диких животных.



