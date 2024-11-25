В Турции заявили о невозможности прямых туров из РФ в Каппадокию

Пакетные туры из России в «непляжные» регионы Турции, в частности, в Каппадокию, пока невозможны из-за низкого спроса. Об этом рассказала директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая в беседе с РИА Новости.

Эксперт напомнила, что с пандемии турецкая сторона запустила туры по Анатолии, чтобы туристы «отвлеклись от привычного массового пляжного отдыха и изучили регион».

«Мы запустили туры из Анкары, в черноморский регион не заходим, но туда ездят индивидуальные туристы. Это не так просто, когда речь идет о привычках туриста. Изменятся ли привычки? Да, но на это уйдет определенное время. Мы... организовываем небольшие туры из Антальи в Каппадокию, Мардин, Эрзурум, горнолыжные туры совмещаем с просветительскими», — отметила Коджакая.

По словам директора отдела контрактов, спрос на такие поездки небольшой. Для запуска туров в указанные регионы из России нужны самолеты, разрешения на полеты с учетом ограничений на использование воздушного пространства, а также необходим спрос, чтобы «установить приемлемую цену на билеты». Коджакая подчеркнула, что сейчас затруднительно собрать группу, чтобы полностью заполнить самолет в Каппадокию.

Между тем президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу раскритиковал систему «все включено» в отелях республики и предложил вместо такого формата организовывать работу нескольких небольших ресторанов, где гости могли бы выбрать угощения по «вкусу и карману», пишет 360.ru.

