Президентом Уругвая избрали оппозиционера Орси

По данным Избирательного суда страны, после обработки сведений с 81,26% участков политик получил 942 470 голосов, а его соперник от правящей Национальной партии Альваро Дельгадо — 898 767. Дельгадо признал поражение.

«Я буду президентом, который созовет национальный диалог, чтобы найти лучшие решения, предлагая наши идеи, но прислушиваясь... что нам говорят другие», — заявил Орси в ходе выступления перед сторонниками.

Избранному президенту Уругвая 57 лет. Основной идеей его предвыборной кампании было объединение Уругвая: Орси выступает за то, чтобы объединить столицу и регионы, промышленность и сельское хозяйство, производство и науку. Программа политика сосредоточена на продвижении экономического роста, решении проблемы с безопасностью, реформе социальной защиты.

Инаугурация президента Уругвая пройдет 1 марта следующего года.

