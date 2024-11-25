Президентом Уругвая избрали оппозиционера Орси
Кандидат от оппозиционной коалиции «Широкий фронт» Яманду Орси выиграл выборы президента Уругвая.
По данным Избирательного суда страны, после обработки сведений с 81,26% участков политик получил 942 470 голосов, а его соперник от правящей Национальной партии Альваро Дельгадо — 898 767. Дельгадо признал поражение.
«Я буду президентом, который созовет национальный диалог, чтобы найти лучшие решения, предлагая наши идеи, но прислушиваясь... что нам говорят другие», — заявил Орси в ходе выступления перед сторонниками.
Избранному президенту Уругвая 57 лет. Основной идеей его предвыборной кампании было объединение Уругвая: Орси выступает за то, чтобы объединить столицу и регионы, промышленность и сельское хозяйство, производство и науку. Программа политика сосредоточена на продвижении экономического роста, решении проблемы с безопасностью, реформе социальной защиты.
Инаугурация президента Уругвая пройдет 1 марта следующего года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер Урсуляк получил спецприз Московского еврейского кинофестиваля
- Шестикратная олимпийская чемпионка по плаванию Эмма Маккеон завершила карьеру
- В Вильнюсе грузовой самолет DHL упал на жилой дом
- В Турции заявили о невозможности прямых туров из РФ в Каппадокию
- Президентом Уругвая избрали оппозиционера Орси
- Над четырьмя регионами России сбили 23 беспилотника ВСУ
- СМИ: Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане
- СМИ: Минздрав РФ признали виновным в подложной попытке выпуска антибиотика
- Порошенко: Трампу нужно пригласить Украину в НАТО
- СМИ: Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье пишут иск против «Азимута»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru