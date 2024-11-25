Шестикратная олимпийская чемпионка по плаванию Эмма Маккеон завершила карьеру
Австралийская пловчиха, шестикратная олимпийская чемпионка Эмма Маккеон объявила о завершении карьеры. Об этом она написала в соцсетях.
«Сегодня я официально завершаю спортивную карьеру в плавании... Я горжусь собой, я отдала своей карьере абсолютно все, как физически, так и морально», — поделилась Маккеон.
Как отметила спортсменка, она планировала, что Олимпийские игры в Париже станут для нее последними.
Эмме Маккеон 30 лет. На счету пловчихи шесть золотых олимпийских медалей (в 2016, 2020, 2024 годах), три серебра, пять бронзовых наград Игр. Кроме того, спортсменка 14 раз завоевала золото на Играх Содружества и пять раз получила золотые медали на чемпионатах мира.
Ранее стало известно, что российская теннисистка Елена Веснина завершит спортивную карьеру, напоминает RT.
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