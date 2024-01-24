Гостей Куршской косы стали штрафовать за кормление диких животных

Первых посетителей в национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области оштрафовали за кормление диких животных. О начале применения финансовой санкции сообщили «Интерфаксу» в администрации природного объекта, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подкормка животных угрожает их безопасности, они приучаются выпрашивать вредную для их организма еду. Кроме того, животных, как правило, корят на обочине дорог, из-за чего, например, у лис и кабанов притупляется чувство опасности. В итоге это может привести к гибели животных под колесами автомобилей, пояснили в администрации.

Возможность штрафа прописана в новых правилах поведения в «Куршской косе», утверждённых в сентябре 2023 года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в нацпарке намерены также отслеживать соцсети, где посетители размещают фото кормления животных.

