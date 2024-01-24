Гостей Куршской косы стали штрафовать за кормление диких животных
Первых посетителей в национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области оштрафовали за кормление диких животных. О начале применения финансовой санкции сообщили «Интерфаксу» в администрации природного объекта, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Подкормка животных угрожает их безопасности, они приучаются выпрашивать вредную для их организма еду. Кроме того, животных, как правило, корят на обочине дорог, из-за чего, например, у лис и кабанов притупляется чувство опасности. В итоге это может привести к гибели животных под колесами автомобилей, пояснили в администрации.
Возможность штрафа прописана в новых правилах поведения в «Куршской косе», утверждённых в сентябре 2023 года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в нацпарке намерены также отслеживать соцсети, где посетители размещают фото кормления животных.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В секторе Газа погибли 9 сотрудников агентства ООН
- СМИ: размер скидок на новые автомобили достиг 300 тысяч рублей
- МТС продала свою дочернюю компанию «МТС Армения»
- Медведев сыграет со Зверевым в полуфинале Australian Open
- В браузер Google Chrome добавят поддержку ИИ
- Гостей Куршской косы стали штрафовать за кормление диких животных
- В Москве женщина решила заказать убийство собственного сына из-за наследства
- Теннисистка Пивоварова назвала Медведева фаворитом полуфинала Australian Open
- Столичный «Локомотив» уступил тольяттинскому «Акрону» в товарищеском матче
- Знаменитый театральный педагог Галендеев умер в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru