В Вильнюсе грузовой самолет DHL упал на жилой дом

Грузовой самолет немецкого логистического оператора DHL разбился в Литве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции.

«Грузовой самолет... потерпел крушение вблизи аэропорта Вильнюса», — пишет агентство.

По данным портала FlightAware, борт направлялся в Вильнюс из Лейпцига.

Как сообщил представитель городского аэропорта Марюс Зелянюс в эфире национального радио LRT, грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом.

«Согласно предварительной информации, на борту были два пилота и два сотрудника компании», — указал Зелянюс.

Одного пилота спасли, данных о судьбе других находившихся на борту людей пока нет.

Ранее в Подмосковье потерпел крушение самолет-амфибия «Алекс-251», погибли два человека, напоминает Ura.ru. Причиной ЧП, предположительно, стал отказ систем воздушного судна.

