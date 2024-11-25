В Вильнюсе грузовой самолет DHL упал на жилой дом
Грузовой самолет немецкого логистического оператора DHL разбился в Литве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции.
«Грузовой самолет... потерпел крушение вблизи аэропорта Вильнюса», — пишет агентство.
По данным портала FlightAware, борт направлялся в Вильнюс из Лейпцига.
Как сообщил представитель городского аэропорта Марюс Зелянюс в эфире национального радио LRT, грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом.
«Согласно предварительной информации, на борту были два пилота и два сотрудника компании», — указал Зелянюс.
Одного пилота спасли, данных о судьбе других находившихся на борту людей пока нет.
Ранее в Подмосковье потерпел крушение самолет-амфибия «Алекс-251», погибли два человека, напоминает Ura.ru. Причиной ЧП, предположительно, стал отказ систем воздушного судна.
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