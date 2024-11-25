Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении детей водой в школе в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве опровергло отравление детей якобы водой из кулера в одной из столичных школ, все заболевшие ученики выздоровели. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента образования и науки.

Ранее стало известно, что в школе №1512 зафиксировали 32 случая кишечной инфекции, у пострадавших школьников обнаружили норовирус второго типа. Работу учреждения приостановили, напоминает Ura.ru. По одной из версий, дети могли отравиться водой из кулера.

Как отметили в департаменте образования и науки, столичные специалисты провели эпидемиологическое расследование в школе.

«По итогам проверки в результатах лабораторных исследований суточной пробы питания, воды из всех кулеров, смывов с поверхностей и клинического материала у сотрудников школы норовирусы не обнаружены», — указали в ведомстве.

Предположительно, ученики могли заразиться контактно-бытовым путем от первых заболевших. Всем детям, обратившимся в поликлинику, оказали амбулаторную помощь, все заболевшие выздоровели. В понедельник в школе возобновили занятия.

