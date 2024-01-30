Ученые впервые сфотографировали детеныша большой белой акулы
Американские океанологи впервые смогли сфотографировать новорожденную большую белую акулу в естественной для нее среде обитания, сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Риверсайде (UCR).
Отмечается, что специалисты сделали фото около берегов Калифорнии, неподалеку от города Санта-Барбара. У детеныша хищника тонкая и «округлая» форма тела, а его длина достигает 1,5 метра.
Также ученые заметили, что акула покрыта необычным «коконом». Он похож на мешок, внутри которого и растет детеныш. Такой защитный мешок выделяет питательные вещества для растущей акулы. Ученые планируют продолжить наблюдения, чтобы увидеть взросление детеныша.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru