Ученые впервые сфотографировали детеныша большой белой акулы

Отмечается, что специалисты сделали фото около берегов Калифорнии, неподалеку от города Санта-Барбара. У детеныша хищника тонкая и «округлая» форма тела, а его длина достигает 1,5 метра.

Также ученые заметили, что акула покрыта необычным «коконом». Он похож на мешок, внутри которого и растет детеныш. Такой защитный мешок выделяет питательные вещества для растущей акулы. Ученые планируют продолжить наблюдения, чтобы увидеть взросление детеныша.

Ранее ученые из Китая впервые клонировали тибетских коров, находящихся под угрозой исчезновения, напоминает RT.

