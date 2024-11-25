Режиссер Урсуляк получил спецприз Московского еврейского кинофестиваля

Режиссер Сергей Урсуляк получил почетный приз Московского еврейского кинофестиваля. Об этом сообщает РИА Новости.

Киносмотр открылся накануне в кинотеатре «Октябрь». Урсуляку вручили награду за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в РФ. Фильм режиссера «Праведник» стал самой успешной драмой, посвященной трагедии Холокоста, в прокате.

«Во мне смешано много кровей, и это иногда создает лишний повод для радости. Сегодня праздник у еврейской части моей крови, и что особенно приятно, оставшиеся русско-украинские части этому радуются», — поделился Урсуляк, получая спецприз.

Кроме того, на фестивале вручили другую специальную награду — приз имени продюсера Якова Каллера за лучший отечественный фильм года на еврейскую тематику. Его получила картина Игоря Садреева «Найти еврея».

Ранее американский музыкант, композитор и продюсера Куинси Джонс посмертно получил премию «Оскар» за достижения всей жизни. Артист скончался 3 ноября на 92-м году жизни, напоминает Ura.ru.

