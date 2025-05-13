Россиянам рассказали, как из бананов и кофе сделать удобрение

Из банановой кожуры и кофейной гущи, а также других пищевых отходов можно приготовить удобрения для растений, рассказала лектор Общества «Знание», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общего земледелия, растениеводства, агрохимии и защиты растений МарГУ Нина Апаева.

Для этого подойдет не только всем известная яичная скорлупа, используемая в качестве источника кальция для растений, но и, например, банановая кожура, содержащая калий и фосфор. Использовать ее можно в свежем или сушеном виде, либо делать настой: залить кожуру кипятком, дать настояться два дня, процедить и поливать растения под корень. Кожура этого плода укрепляет корневую систему, улучшает структуру почвы, борется с вредителями. Комнатные цветы благодаря поливу таким настоем начинают пышное цветение, отметила в беседе с «ФедералПресс» специалист.

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Кофейная гуща способна отпугнуть слизней, она также разрыхляет почву. Например, чтобы морковь или редис выросли ровными и сочными, гущу смешивают с грунтом при посадке.

Слегка кислые кофейные отходы идеально подойдут для гортензии для усиления ее синего цвета. Так же, как и кофейную гущу можно использовать листья чая – они содержат большое количество минералов: калия, марганца, фосфора, фтора. Эти питательные вещества способствуют укреплению корней, защищают растения от грибковых заболеваний.

Плодовые и ягодные растения развиваются медленнее из-за прохладной погоды, в связи с этим урожай стартует на несколько недель позже обычного, рассказала ранее в эфире НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Сельское Хозяйство

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