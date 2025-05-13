Россиянам рассказали, как из бананов и кофе сделать удобрение

Из банановой кожуры и кофейной гущи, а также других пищевых отходов можно приготовить удобрения для растений, рассказала лектор Общества «Знание», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общего земледелия, растениеводства, агрохимии и защиты растений МарГУ Нина Апаева.

Для этого подойдет не только всем известная яичная скорлупа, используемая в качестве источника кальция для растений, но и, например, банановая кожура, содержащая калий и фосфор. Использовать ее можно в свежем или сушеном виде, либо делать настой: залить кожуру кипятком, дать настояться два дня, процедить и поливать растения под корень. Кожура этого плода укрепляет корневую систему, улучшает структуру почвы, борется с вредителями. Комнатные цветы благодаря поливу таким настоем начинают пышное цветение, отметила в беседе с «ФедералПресс» специалист.