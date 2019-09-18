Россиянам раскрыли правила выбора белого вина
Эксперты автономной некоммерческой организации «Российская система качества» выработали рекомендации по выбору белого вина. Самыми популярными в этой категории у покупателей остаются напитки из Италия, кроме того, набирают популярность вина России, отмечают Известия.
Как подчеркнули в Роскачестве, предпочтение следует отдавать стеклянной бутылке. Что касается отечественного белого вина, то его необходимо выбирать из винограда, который выращенный именно в России. Такие вина должны иметь на этикетке или контр-этикетке аббревиатуру ЗГУ — «вино защищенного географического указания».
Специалисты также рекомендуют отдать предпочтение, при выборе белого вина, напиткам урожая 2018 года, уточняет RT. Причём, дорогое вино, вовсе, не означает хорошее.
Так, согласно прошлогоднему исследованию «Роскачества», некоторые экземпляры ценой в районе одной тысячи рублей уступали в оценках более дешевым вариантам. В то же время, вина дешевле 250 рублей лучше не брать, предупреждают эксперты.
Кроме того, при выборе следует обратить внимание на расположение бутылки в магазине. На неё не должен падать прямой солнечный свет или яркий свет близко расположенной подсветки.
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