Россиянам раскрыли правила выбора белого вина

Эксперты автономной некоммерческой организации «Российская система качества» выработали рекомендации по выбору белого вина. Самыми популярными в этой категории у покупателей остаются напитки из Италия, кроме того, набирают популярность вина России, отмечают Известия.

Как подчеркнули в Роскачестве, предпочтение следует отдавать стеклянной бутылке. Что касается отечественного белого вина, то его необходимо выбирать из винограда, который выращенный именно в России. Такие вина должны иметь на этикетке или контр-этикетке аббревиатуру ЗГУ — «вино защищенного географического указания».

Специалисты также рекомендуют отдать предпочтение, при выборе белого вина, напиткам урожая 2018 года, уточняет RT. Причём, дорогое вино, вовсе, не означает хорошее.