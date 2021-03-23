Российский медик усомнился в зависимости между болезнями и группой крови

Попытки разделить склонность к заболеваниям по группам крови предпринимались давно. Но точного подтверждения такой зависимости пока доказать не удалось. Так отреагировал на выводы американских исследователей о зависимости группы крови и заболеваний кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Часто говорится, что, например, язвенная болезнь желудка чаще встречается у людей с первой группой крови. Но дело в том, что первая – самая древняя группа крови. Охотники ещё на заре человечества имели именно эту группу. Естественно, охотники всегда находятся на острие ножа. Охота – это большое количество энергии, это бежать, торопиться. Естественно, они чаще рисковали быть ранеными или убитыми. Поэтому считается, что их группа крови приспособлена к сгущению, хотя это никто не доказал», – сказал учёный.

По мнению Кондрахина, состояние организма человека в большей степени определяется генетикой, влиянием внешней среды, а не только группой крови. Возможно, есть определённая зависимость, но это не отменяет других факторов, считает доктор медицинских наук.

Ранее американские исследователи пришли к выводу, что люди со второй и третьей группами крови подвержены риску сердечного приступа на 8% больше, чем люди с первой группой. Помимо этого, у этих групп вероятность развития тромбоза вен выше на 51%, а тромбоэмболии лёгочной артерии — на 4%. Однако, как утверждается, люди с первой группой крови больше склонны к повышению артериального давления. В исследовании приняли участие более 400 тыс человек, сообщает «Радио 1».

Ранее профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, завлабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН Александр Апт в эфире НСН опроверг выводы американских ученых о том, что люди со второй группой крови имеют больший риск заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Все чепуха. Пока это никем не доказано. Тут нужны специфические исследования с полной доказательной базой на огромных выборках людей. Выборки должны быть в десятки тысяч людей! Тут нужна сверхнадежная статистика», - сказал генетик.

