Косметолог: Российские женщины останутся без ботокса

Вместе с тем российские компании, производящие эти препараты, не рассчитывали на то, что рынок «опустеет» и пока не готовы к производству необходимого количества косметологического продукта.

Кроме того, Москвичева отметила, что импортные бренды Xeomin и «Диспорт» пока об уходе с российского рынка не заявляли, а эти компании работают с большим объемом госзакупок, идущих на лечебные цели.

С филлерами в России проблем быть не должно, отметила аналитик. Она прогнозирует, что американские, европейские, а также южнокорейские филлеры скорее всего также уйдут с рынка. Их также заменят отечественные аналоги.

Цены на услуги красоты, связанные с ботулотоксинами, увеличатся пропорционально курсу валют.



