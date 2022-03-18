Косметолог: Российские женщины останутся без ботокса

Компания AbbVie заявила о приостановке поставок в Россию ботокса и филлеров. Однако, как заявила в беседе с «Вечерней Москвой» аналитик индустрии красоты Елена Москвичева, на замену импортному препарату придут отечественные релатокс и миатокс.

По словам специалиста, российские ботулотоксины работают не хуже ботокса, врачи оценивают их достаточно высоко.

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Вместе с тем российские компании, производящие эти препараты, не рассчитывали на то, что рынок «опустеет» и пока не готовы к производству необходимого количества косметологического продукта.

Кроме того, Москвичева отметила, что импортные бренды Xeomin и «Диспорт» пока об уходе с российского рынка не заявляли, а эти компании работают с большим объемом госзакупок, идущих на лечебные цели.

С филлерами в России проблем быть не должно, отметила аналитик. Она прогнозирует, что американские, европейские, а также южнокорейские филлеры скорее всего также уйдут с рынка. Их также заменят отечественные аналоги.

Цены на услуги красоты, связанные с ботулотоксинами, увеличатся пропорционально курсу валют.


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ФОТО: РИА Новости/Олег Ласточкин
ТЕГИ:Импортозамещение
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