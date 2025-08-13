Кабмин выделит 16,6 млрд рублей на дорожные работы в российских регионах

Правительство России в 2025 году выделит 11 регионам свыше 16,6 млрд рублей на дорожные работы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Субъекты РФ получат дополнительные средства на строительство и ремонт дорог, приведение в нормативное состояние искусственных сооружений, в том числе тоннелей и мостов.

«Субсидии на строительство и реконструкцию дорог предназначаются для Адыгеи, Удмуртии, Хабаровского края, Брянской и Московской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа», - указали в правительстве.

При этом финансирование на приведение дорог в нормативное состояние и модернизацию инфраструктуры получат Белгородская, Брянская, Кировская, Курская, Смоленская, Тверская области.

Ранее стало известно, что правительство выделит 52 млрд рублей на формирование долгосрочных сбережений граждан, напоминает РЕН ТВ.

