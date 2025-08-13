Кабмин выделит 16,6 млрд рублей на дорожные работы в российских регионах
Правительство России в 2025 году выделит 11 регионам свыше 16,6 млрд рублей на дорожные работы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Субъекты РФ получат дополнительные средства на строительство и ремонт дорог, приведение в нормативное состояние искусственных сооружений, в том числе тоннелей и мостов.
«Субсидии на строительство и реконструкцию дорог предназначаются для Адыгеи, Удмуртии, Хабаровского края, Брянской и Московской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа», - указали в правительстве.
При этом финансирование на приведение дорог в нормативное состояние и модернизацию инфраструктуры получат Белгородская, Брянская, Кировская, Курская, Смоленская, Тверская области.
Ранее стало известно, что правительство выделит 52 млрд рублей на формирование долгосрочных сбережений граждан, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Распродать старое»: Почему производство Lada Iskra перенесли на следующий год
- Кабмин выделит 16,6 млрд рублей на дорожные работы в российских регионах
- В Дагестане один человек погиб в ДТП со свадебным кортежем
- ФСБ задержала планировавшего поджоги на Транссибе пособника Киева
- Китай ввел санкции против двух финансовых организаций Евросоюза
- Умер «гроза шпионов» полковник КГБ Владимир Зайцев
- В Белгороде беспилотники ВСУ атаковали здание Октябрьского райсуда
- Захарова: Зеленский борется не с Россией, а с народом Украины
- В Германии заявили, что успех партии «АдГ» не приведет к потеплению с РФ
- Над Белгородской областью ликвидировали три дрона ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru