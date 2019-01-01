Психиатр оценил эффективность бьющего током браслета

«Если какие-то способы не помогают, пусть появляются новые. Если человек их применяет, даже такие шоковые, не всегда приятные, иногда болезненные, то рано или поздно количество попыток перейдет в качество. Если человек пользуется разными способами, чтобы преодолеть свою привычку, рано или поздно он это обязательно сделает», - заверил медик.

Браслет Pavlok разработал выпускник Стэнфордского университета Маниш Сети. Свое изобретение он назвал в честь русского физиолога и психиатра Ивана Павлова, который разработал учение об условных рефлексах.

