Психиатр оценил эффективность бьющего током браслета
Психиатр-нарколог в эфире НСН рассказал, можно ли таким способом избавиться от вредных привычек.
Вторая версия браслета Pavlok, который бьет носителя электрическим разрядом за вредные привычки, поступила в продажу в США. Новую модификацию гаджета можно синхронизировать со смартфоном и запускать автоматически, например, если нужно вставать по утрам пораньше. Устройство позволяет человеку, который хочет отучиться курить, ковырять в носу, грызть ногти или есть нездоровую пищу, бить себя током 350 В при нарушении собственного запрета. Если владелец боится делать это сам, он может попросить друзей делать это через специальное приложение.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН оценил эффективность такого подхода.
«Если какие-то способы не помогают, пусть появляются новые. Если человек их применяет, даже такие шоковые, не всегда приятные, иногда болезненные, то рано или поздно количество попыток перейдет в качество. Если человек пользуется разными способами, чтобы преодолеть свою привычку, рано или поздно он это обязательно сделает», - заверил медик.
Браслет Pavlok разработал выпускник Стэнфордского университета Маниш Сети. Свое изобретение он назвал в честь русского физиолога и психиатра Ивана Павлова, который разработал учение об условных рефлексах.
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