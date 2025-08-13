Китай ввел санкции против двух финансовых организаций Евросоюза
Власти Китая ввели санкции против двух финансовых организаций Евросоюза в качестве ответа на рестрикции ЕС в отношении России. Об этом сообщили в китайском министерстве коммерции.
Принятые КНР меры затронули два банка - UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. Организации из Китая и граждане страны не смогут осуществлять сделки и продвигать сотрудничество с этими финансовыми институтами.
Министерство коммерции подчеркнуло, что антироссийские рестрикции, введенные Европой и затронувшие организации КНР, нарушают международное право и основополагающие нормы международных отношений, а также наносят ущерб законным правам и интересам китайских предприятий.
Ранее ЕС ввел 18-й пакет санкций в отношении России, ограничения затронули в том числе два финансовых учреждения Китая, напоминает 360.ru.
