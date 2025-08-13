ФСБ задержала планировавшего поджоги на Транссибе пособника Киева
Пособника Украины, планировавшего поджоги на Транссибирской магистрали, задержали в Кировской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Отмечается, что фигурант - россиянин 2006 года рождения, который вступил в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и в дальнейшем планировал выехать в зону специальной военной операции для перехода на сторону ВСУ. Злоумышленник по указанию куратора наносил проукраинские надписи в общественных местах, намеревался совершить поджоги релейных шкафов на железной дороге, чтобы блокировать грузоперевозки в интересах СВО.
Впоследствии Киев поставил фигуранту задачу приехать в Москву, заключить контракт на военную службу в зоне спецоперации и перейти на сторону противника. Злоумышленника задержали при попытке выезда в Московский регион.
Против гражданина возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации и госизмене. Фигуранта арестовали, ему может грозить пожизненное заключение.
Ранее ФСБ предотвратила убийство высокопоставленного военного в Подмосковье, готовивший преступление пособник Киева задержан, напоминает 360.ru.
