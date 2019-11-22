Вильфанд рассказал, когда в Москве пойдёт снег
Мокрый снег ожидается в столичном регионе только в конце следующей недели. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А вот «настоящего снега», по его словам, придется подождать. Специалист подчеркнул, что из-за высокого давления осадков не прогнозируется до среды, они начнутся в четверг и продолжаться в пятницу.
При этом Вильфанд добавил, что сегодня жителей столицы ожидает «настоящая морозная ночь». Столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза. В субботу днем в мегаполисе прогнозируется до шести градусов мороза, в воскресенье и понедельник синоптики обещают два градуса ниже ноля.
Ранее НСН писала, что метеорологи рассказали россиянам, в каких регионах стоит ожидать теплой погоды в декабре. Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко сообщил, что средняя температура воздуха выше нормы в первый месяц зимы ожидается в северной части европейской территории России, на Урале, а также на севере Красноярского края. Кроме того, погода теплее, чем обычно ожидается в Москве и Московской области.
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