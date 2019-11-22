Вильфанд рассказал, когда в Москве пойдёт снег

Мокрый снег ожидается в столичном регионе только в конце следующей недели. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А вот «настоящего снега», по его словам, придется подождать. Специалист подчеркнул, что из-за высокого давления осадков не прогнозируется до среды, они начнутся в четверг и продолжаться в пятницу.

При этом Вильфанд добавил, что сегодня жителей столицы ожидает «настоящая морозная ночь». Столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза. В субботу днем в мегаполисе прогнозируется до шести градусов мороза, в воскресенье и понедельник синоптики обещают два градуса ниже ноля.