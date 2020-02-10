Роспотребнадзор озвучил число человек под наблюдением из-за коронавируса
Уже 20 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в России с подозрением на заражение новым коронавирусом. Такие последние цифры озвучила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, передает ТАСС. Из этого числа свыше 6 тысяч — граждане Китая. Госпитализировано из общего числа всех, кто находится бод наблюдением, 769 человек.
Тем временем, двое китайцев, у которых в России впервые подтвердили инфицирование коронавирусом, уже готовятся к выписке в связи с выздоровлением, сообщила Попова. Их отпустят из больницы, как только будут получены дважды отрицательные результаты обследования, отмечает RT.
Глава Роспотребнадзора также заявила, что Китай и Россия пока не договорились о передаче штамма нового коронавируса. Ранее в Минздраве подчеркнули, что отсутствие штамма тормозит создание противовирусной вакцины.
Тем временем, власти Курганской области определили, где могут разместить потенциально инфицированных коронавирусом иностранцев. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора. Причём конкретное место не называется до особого распоряжения.
Власти Китая уже подтвердили более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 900 скончались, выздоровели около трёх с половиной тысяч пациентов.
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