Роспотребнадзор озвучил число человек под наблюдением из-за коронавируса

Уже 20 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в России с подозрением на заражение новым коронавирусом. Такие последние цифры озвучила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, передает ТАСС. Из этого числа свыше 6 тысяч — граждане Китая. Госпитализировано из общего числа всех, кто находится бод наблюдением, 769 человек.

Тем временем, двое китайцев, у которых в России впервые подтвердили инфицирование коронавирусом, уже готовятся к выписке в связи с выздоровлением, сообщила Попова. Их отпустят из больницы, как только будут получены дважды отрицательные результаты обследования, отмечает RT.