Роскачество перечислило недостатки смарт-часов

Роскачество протестировало смарт-часы. Специалисты проанализировали работу 24 моделей гаджетов девяти брендов по 237 показателям.

Выяснилось, что хорошо взаимодействуют со смартфоном четыре модели, но при этом управление камерой смартфона с часов есть только у одного из проверенных устройств, а голосовое управление имеется только у трети устройств.

Лучшие модели требуют для зарядки чуть более часа, худшие – более трех часов.