Роскачество перечислило недостатки смарт-часов
Роскачество протестировало смарт-часы. Специалисты проанализировали работу 24 моделей гаджетов девяти брендов по 237 показателям.
Выяснилось, что хорошо взаимодействуют со смартфоном четыре модели, но при этом управление камерой смартфона с часов есть только у одного из проверенных устройств, а голосовое управление имеется только у трети устройств.
Лучшие модели требуют для зарядки чуть более часа, худшие – более трех часов.
Всего три модели сумели подсчитать количество проделанных их владельцем шагов достаточно точно. Остальные этот показатель завышают. Идеально измеряют пройденное расстояние только два устройства, а точность определения сердечного ритма страдает у половины моделей.
Роскачество сообщает, что все исследованные гаджеты отвечают требованиям безопасности. Отличную работу с сообщениями из соцсетей продемонстрировали больше половины моделей.
В феврале Роскачество проверило тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок производства России и Белоруссии. Большая часть этого продукта названа опасной для здоровья. Безопасными можно считать лишь пять марок.
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