Роскачество признало большую часть тушенки опасной для здоровья

Роскачество проверило тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок производства России и Белоруссии. Стоимость банок тушенки составляла от 82,9 рубля до 306,09 рубля за штуку.

Эксперты провели исследования продукта по более 130 показателям. Ни в одном образце не было найдено тяжелых металлов, пестицидов и нитрозаминов, микробиологические показатели также были в норме.

При этом в ряде консервов обнаружены следы антибиотиков. В мясе от «Батькин резерв» их во много раз больше нормы. А тушенка от «Бурятмяспром», «Великолукский мясокомбинат», «Елинский», «Курганский стандарт», ОВА, «Рузком» и «Только мясо здесь» почти на половину состоит не из мяса, а из бульона, пишут «Известия».

Лишь к образцу от «Только мясо здесь» у экспертов не возникло претензий к вкусу, цвету, запаху и консистенции.

В ходе исследования выяснилось, что из 23 марок безопасными можно считать лишь пять: «Микоян» и «Честный продукт», ГРОДФУД и СОВОК, а также «Барс». При этом эксперты заявили, что ни один из проверенных продуктов не соответствует ГОСТу.

Ранее в Роскачестве сообщили, что в 3 из 17 образцов популярных торговых марок презервативов обнаружено избыточное содержание цинка и изопропилового спирта. Однако специалист по мужскому здоровью, урогинеколог Евгений Греков призвал россиян не бояться этого. Эксперт отметил, что содержащийся в презервативах цинк – нормальное явление. По его словам, спирт и цинк также содержится в противозачаточных таблетках.

