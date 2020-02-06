Роскачество нашло презервативы с цинком и изопропиловым спиртом

6 февраля 202013:01

Специалисты Роскачества проверили 17 образцов презервативов, продающихся в России. Это продукция производства России, Великобритании, Китая, Германии, США, Тайланда и Малайзии. Сделаны все они из натурального латекса.

Образцы были проверены по 60 показателям, пишут «Известия».

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В ходе исследования эксперты обнаружили превышение допустимого уровня цинка в трех образцах, а в двух изделиях найдено повышенное содержание изопропилового спирта. Это нарушает требования по безопасности. Как сообщает телеканал «360», в отношении производителей презервативов Росздравнадзор начнет проводить «необходимые мероприятия».

Полное исследование будет опубликовано в течение месяца.

Ранее Роскачество рассказало о мошенничестве с банкоматами.


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ФОТО: pixabay.com
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