Роскачество нашло презервативы с цинком и изопропиловым спиртом
Специалисты Роскачества проверили 17 образцов презервативов, продающихся в России. Это продукция производства России, Великобритании, Китая, Германии, США, Тайланда и Малайзии. Сделаны все они из натурального латекса.
Образцы были проверены по 60 показателям, пишут «Известия».
В ходе исследования эксперты обнаружили превышение допустимого уровня цинка в трех образцах, а в двух изделиях найдено повышенное содержание изопропилового спирта. Это нарушает требования по безопасности. Как сообщает телеканал «360», в отношении производителей презервативов Росздравнадзор начнет проводить «необходимые мероприятия».
Полное исследование будет опубликовано в течение месяца.
Ранее Роскачество рассказало о мошенничестве с банкоматами.
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