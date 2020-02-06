Роскачество нашло презервативы с цинком и изопропиловым спиртом

В ходе исследования эксперты обнаружили превышение допустимого уровня цинка в трех образцах, а в двух изделиях найдено повышенное содержание изопропилового спирта. Это нарушает требования по безопасности. Как сообщает телеканал «360», в отношении производителей презервативов Росздравнадзор начнет проводить «необходимые мероприятия».

Полное исследование будет опубликовано в течение месяца.

Ранее Роскачество рассказало о мошенничестве с банкоматами.



