Роскачество предупредило о мошенничестве при покупке вакцин онлайн
Некоторые сайты торгуют предлагают покупателям приобрести незарегистрированные в России вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna, следует из сообщения Роскачества.
В организации предупредили, что использование незарегистрированных препаратов на территории России незаконно и отметили, что даже в случае получения «вакцины» из интернета, покупатель подвергает свое здоровье риску. Роскачество рекомендует не покупать вакцину в сети и напоминает, что ближе к концу января все желающие получат доступ к российской вакцине.
Заместитель руководителя Роскачетсва Илья Лоевский напомнил о простых правилах, которые помогут избежать мошенничества в сети. Он посоветовал не поддаваться провокациям, не вводить свои личные данные на подозрительных сайтах и проверять их адреса.
Условия хранения вакцины Pfizer предполагают транспортировку препарата при температуре минус 70°С. Аналогичные требования прописаны в условиях хранения Moderna.
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