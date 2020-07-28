Диетолог рассказала о серьезной опасности арбуза

Россиян предостерегли от чрезмерного употребления арбуза и рассказали о том, кому его есть не стоит. Как отметила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян, злоупотребление этой ягодой способно приводить к метаболическим расстройствам, в частности, к ожирению. Специалист подчеркнула, что прибавка в весе гарантирована в том случае, если есть день более полутора килограммов арбуза.

Кроме того, диетолог призвала отказаться от сладкой ягоды людей, страдающих диабетом и атеросклерозом. При этом аллергикам Ольга Григорьян посоветовала ограничить размер порции, сообщает радиостанция Говорит Москва.

Резюмируя, специалист отметила, что за один прием пищи следует съедать не более 300 граммов арбуза.