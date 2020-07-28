Диетолог рассказала о серьезной опасности арбуза
Россиян предостерегли от чрезмерного употребления арбуза и рассказали о том, кому его есть не стоит. Как отметила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян, злоупотребление этой ягодой способно приводить к метаболическим расстройствам, в частности, к ожирению. Специалист подчеркнула, что прибавка в весе гарантирована в том случае, если есть день более полутора килограммов арбуза.
Кроме того, диетолог призвала отказаться от сладкой ягоды людей, страдающих диабетом и атеросклерозом. При этом аллергикам Ольга Григорьян посоветовала ограничить размер порции, сообщает радиостанция Говорит Москва.
Резюмируя, специалист отметила, что за один прием пищи следует съедать не более 300 граммов арбуза.
Ранее в Роскачестве напомнили, как выбрать хороший арбуз. По совету экспертов, для начала необходимо постучать по ягоде. Специалисты поясняют, что у спелого арбуза звук должен быть средним между глухим и звонким. Уточняется, что если же звук будет слишком глухой, это говорит о том, что арбуз перезрел, а если звонкий, то, напротив, плод еще не дозрел, сообщает Ura.ru.
Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова также отметила, что если внутри арбуза будут обнаружены белые семечки, значит он был удобрен нитратами.
Тaкже стоит обрaщaть внимaние и нa тaк нaзывaемое «земляное пятно». Эксперты уточняют, что чем ярче его цвет, тем он вкуснее. В Роскaчестве подчеркнули, что формa и цвет aрбузa не имеют знaчения, кaк и сухость хвостикa. Специaлисты утверждaют, что хвостик aрбузa стaновится сухим всего зa 3-4 дня.
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