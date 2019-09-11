Эксперты назвали самую востребованную профессию в России

Самой востребованной профессией у российских работодателей оказались продавцы. Как пишут «Известия», об этом говорят данные исследования, проведённого сервисом «Авито Работа». Аналитики подчёркивают, что во втором квартала 2019 года на их долю пришлось 20,7% всех актуальных вакансий.

Кроме того, на рынке труда востребованы производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса.

При этом, самой высокооплачиваемой отраслью среди популярных у соискателей областей остаётся строительство. Занятые в ней могут в среднем рассчитывать на зарплату, превышающую 47 тысяч рублей в месяц. В продажах средняя зарплата превысила 32 тысячи рублей.