Эксперты назвали самую востребованную профессию в России
Самой востребованной профессией у российских работодателей оказались продавцы. Как пишут «Известия», об этом говорят данные исследования, проведённого сервисом «Авито Работа». Аналитики подчёркивают, что во втором квартала 2019 года на их долю пришлось 20,7% всех актуальных вакансий.
Кроме того, на рынке труда востребованы производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса.
При этом, самой высокооплачиваемой отраслью среди популярных у соискателей областей остаётся строительство. Занятые в ней могут в среднем рассчитывать на зарплату, превышающую 47 тысяч рублей в месяц. В продажах средняя зарплата превысила 32 тысячи рублей.
Ранее НСН писала, что по итогам 2018 года на рынке труда в России сложилась благоприятная ситуация. Положительная динамика наблюдалась во всех, за исключением нескольких, регионах. По данным РИА Новости, лучше с работой дела обстоят в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане.
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова заявила в эфире НСН, что на положительную динамику повлияла так называемая маятниковая миграция.
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