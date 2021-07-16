В Москве вновь продлен «оранжевый» уровень погодной опасности

До 32 градусов ожидается 16 июля в Москве, «оранжевый» уровень погодной опасности, объявленный 7 июля, продлен, сказано в сообщении Гидрометцентра России.

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Предупреждение синоптиков действует с 13:00 пятницы до 1:00 17 июля. «Оранжевый» уровень погодной опасности означает, что есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.

Жара – это стресс, прежде всего, для пожилых людей, рассказала в эфире НСН главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина. Специалист перечислила правила, которые помогут минимизировать негативное влияние погоды на организм.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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