В Москве вновь продлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Предупреждение синоптиков действует с 13:00 пятницы до 1:00 17 июля. «Оранжевый» уровень погодной опасности означает, что есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.

Жара – это стресс, прежде всего, для пожилых людей, рассказала в эфире НСН главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина. Специалист перечислила правила, которые помогут минимизировать негативное влияние погоды на организм.

