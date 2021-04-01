Психолог назвала запретные темы для шуток. Автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации Ирина Прокопьева считает, что нельзя трогать внешность и тело. Во-вторых, нельзя трогать личностный рост, если у человека это больная тема, если он не реализовался не нашёл себя.

«Вот вы говорите: «А, ты до сих пор в менеджерах». Вопрос: зачем вы это говорите человеку, когда он об этом сам знает? Также табуированная тема – дети и семья. Однако допустимы шутки вокруг какого-то вашего общего дела – например, вокруг совместного проекта, или шутки про ситуацию, в которую вы вмести попали, если все к этому по-доброму относятся. Главное – не допускать унижения», – сказала специалист.