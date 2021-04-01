Психолог назвала запретные темы для шуток
Психолог назвала запретные темы для шуток. Автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации Ирина Прокопьева считает, что нельзя трогать внешность и тело. Во-вторых, нельзя трогать личностный рост, если у человека это больная тема, если он не реализовался не нашёл себя.
«Вот вы говорите: «А, ты до сих пор в менеджерах». Вопрос: зачем вы это говорите человеку, когда он об этом сам знает? Также табуированная тема – дети и семья. Однако допустимы шутки вокруг какого-то вашего общего дела – например, вокруг совместного проекта, или шутки про ситуацию, в которую вы вмести попали, если все к этому по-доброму относятся. Главное – не допускать унижения», – сказала специалист.
По словам Ирины Прокопьевой, есть люди, у которых отсутствует чувство юмора. Поэтому штука, для нас на первый взгляд безобидная, может вызвать очень сильные неприятные эмоции, пишет «Радио 1».
Ранее режиссёр и сценарист Александр Сокуров назвал в интервью НСН выдвижение главы Чечни Рамзана Кадырова на Нобелевскую премию мира первоапрельским розыгрышем.
«Серьёзно такого быть не может ни в каком случае. Учитывая все проклятья в адрес западного мира, произнесённые Рамзаном Кадыровым, он не должен принять эту премию, даже, если теоретически представить, что присуждение состоится. Я лично знаком с ним, но не знаю, нужны ли ему такого рода информационные поводы с упоминанием его имени», - отметил он.
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