Синоптики рассказали, когда морозы в Москве отступят

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк в эфире НСН предупредила, что ближайшие дни в столице будут очень холодными: в морозам добавится неприятный ветер.

Резкое потепление ожидается к концу недели на юге Сибири - там температура повысится сразу на 15-20 градусов, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Москву, между тем, пришли настоящие зимние морозы. В ближайшие несколько суток ночные температуры в столичном регионе могут опуститься ниже 20 градусов.

О том, какая погода ждёт жителей столицы в ближайшее время и когда может потеплеть, в эфире НСН рассказала ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

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«Потепления стоит ждать в конце следующей недели, когда воздушные потоки сменят свое направление с северо-восточного на юго-западное. Но прежде чем потеплеет, нам придется пережить период существенного похолодания. В грядущие выходные в Москве ударят нешуточные морозы. К концу недели по ночам столбики термометров в столице могут опуститься до 20 градусов мороза и даже ниже. В дневные часы ожидается температура на уровне -15 градусов. Такой температурный режим на 8 пунктов ниже обычных многолетних значений. Усилению мороза будет предшествовать значительное ухудшение погодных условий, которые ожидаются уже завтра. На смену морозной, но спокойной погоде, которая установилась в столичном регионе с прошлой недели, завтра к нам придут снегопады и метели. Десятиградусные морозы в связи с усилением ветра будут восприниматься существенно хуже. По ощущениям будет казаться, что гораздо холоднее», - отметила она, добавив, что в четверг на Москву может обрушиться порядка четверти месячного объема осадков.

Накануне синоптики уже предупреждали, что в предстоящие выходные температура ночью в Москве может опуститься чуть ли не до 30 градусов мороза. Об этом сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отмечал, что таких холодов не было в столице минимум последние три года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МорозПогода В Москве
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