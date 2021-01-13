Синоптики рассказали, когда морозы в Москве отступят

«Потепления стоит ждать в конце следующей недели, когда воздушные потоки сменят свое направление с северо-восточного на юго-западное. Но прежде чем потеплеет, нам придется пережить период существенного похолодания. В грядущие выходные в Москве ударят нешуточные морозы. К концу недели по ночам столбики термометров в столице могут опуститься до 20 градусов мороза и даже ниже. В дневные часы ожидается температура на уровне -15 градусов. Такой температурный режим на 8 пунктов ниже обычных многолетних значений. Усилению мороза будет предшествовать значительное ухудшение погодных условий, которые ожидаются уже завтра. На смену морозной, но спокойной погоде, которая установилась в столичном регионе с прошлой недели, завтра к нам придут снегопады и метели. Десятиградусные морозы в связи с усилением ветра будут восприниматься существенно хуже. По ощущениям будет казаться, что гораздо холоднее», - отметила она, добавив, что в четверг на Москву может обрушиться порядка четверти месячного объема осадков.

Накануне синоптики уже предупреждали, что в предстоящие выходные температура ночью в Москве может опуститься чуть ли не до 30 градусов мороза. Об этом сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отмечал, что таких холодов не было в столице минимум последние три года.

