Синоптик рассказал о морозах в Москве до минус 28 градусов

В предстоящие выходные температура ночью в Москве может опуститься до - 28 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что таких холодов не было в столице минимум последние три года, пишут «Известия».

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Морозы ударят в середине января и продлятся до конца месяца. Они будут сопровождаться снегопадами, синоптик прогнозирует, что за неделю может выпасть треть месячной нормы осадков.

Столбики термометров на текущей неделе ночью покажут до - 20 градусов, днем - до - 15 градусов, передает РЕН ТВ. В выходные в ночные часы ожидается мороз до -28-ми.

Снегопады ждут жителей мегаполиса в четверг и пятницу.

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ФОТО: pixabay.com
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