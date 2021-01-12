Синоптик рассказал о морозах в Москве до минус 28 градусов

Морозы ударят в середине января и продлятся до конца месяца. Они будут сопровождаться снегопадами, синоптик прогнозирует, что за неделю может выпасть треть месячной нормы осадков.

Столбики термометров на текущей неделе ночью покажут до - 20 градусов, днем - до - 15 градусов, передает РЕН ТВ. В выходные в ночные часы ожидается мороз до -28-ми.

Снегопады ждут жителей мегаполиса в четверг и пятницу.

