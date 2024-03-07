Собянин: С 8 марта панду Катюшу сможет увидеть в зоопарке любой желающий

Павильон «Фауна Китая» Московского зоопарка откроется для посетителей с 8 марта. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, ранее в вольер впервые вышла панда Катюша, а с 8 марта её смогут увидеть все желающие.

«До этого малышка вместе с мамой находилась в небольшом неэкспозиционном помещении... Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи приняли решение открыть заграждение в большой вольер», – написал градоначальник.

Он добавил, что вольер полностью безопасен для маленькой панды и оборудован всем необходимым для развития и развлечений.

Ранее столичный метрополитен выпустил в продажу новые тематические брелоки «Тройка» с изображением панды Катюши из Московского зоопарка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Панда: vk.com/moscow_zoo
ТЕГИ:Дикие ЖивотныеСергей СобянинМосковский Зоопарк

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