Собянин: С 8 марта панду Катюшу сможет увидеть в зоопарке любой желающий

По его словам, ранее в вольер впервые вышла панда Катюша, а с 8 марта её смогут увидеть все желающие.

«До этого малышка вместе с мамой находилась в небольшом неэкспозиционном помещении... Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи приняли решение открыть заграждение в большой вольер», – написал градоначальник.

Он добавил, что вольер полностью безопасен для маленькой панды и оборудован всем необходимым для развития и развлечений.

Ранее столичный метрополитен выпустил в продажу новые тематические брелоки «Тройка» с изображением панды Катюши из Московского зоопарка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

