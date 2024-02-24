Панда Катюша получила на день рождения первую морковку в Московском зоопарке
Панда по имени Катюша из Московского зоопарка получила первую морковку. Сотрудники зоопарка подготовили подарок шестимесячному медвежонку на день рождения. Об этом сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова 24 февраля.
На видео, которое разместила руководитель зоопарка, снят подарок панде - цифра шесть, выложенная из бамбука и морковки, пишут «Известия».
«Катюше исполнилось шесть месяцев. Она получила свою первую морковку и, похоже, поняла, что не только мамино молоко вкусное», — рассказала Акулова.
Панда Катюша - детеныш Жуи и Диндин, родилась в августе 2023 года. Родителей Катюши доставили в Москву в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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