Панда Катюша получила на день рождения первую морковку в Московском зоопарке

На видео, которое разместила руководитель зоопарка, снят подарок панде - цифра шесть, выложенная из бамбука и морковки, пишут «Известия».

«Катюше исполнилось шесть месяцев. Она получила свою первую морковку и, похоже, поняла, что не только мамино молоко вкусное», — рассказала Акулова.

Панда Катюша - детеныш Жуи и Диндин, родилась в августе 2023 года. Родителей Катюши доставили в Москву в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».