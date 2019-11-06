Полицейский в Москве съел взятку в 10 тысяч рублей

В Москве старший оперуполномоченный линейного пункта полиции попытался при задержании съесть взятку в 10 тысяч рублей. Судя по фото, которые публикуют РИА Новости, страж порядка успел проглотить пяти- и однотысячную купюры. А чтобы было легче их глотать, заедал их семечками. Но еще четыре купюры остались практически целыми.