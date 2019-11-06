Полицейский в Москве съел взятку в 10 тысяч рублей
В Москве старший оперуполномоченный линейного пункта полиции попытался при задержании съесть взятку в 10 тысяч рублей. Судя по фото, которые публикуют РИА Новости, страж порядка успел проглотить пяти- и однотысячную купюры. А чтобы было легче их глотать, заедал их семечками. Но еще четыре купюры остались практически целыми.
Ранее работать над укреплением доверия общества к полиции велел руководству МВД президент Владимир Путин. Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил НСН, что «в профсоюзе есть информация о руководителях отделов, которые берут деньги. Но, к сожалению, никому эта информация не нужна».
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