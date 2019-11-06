Президент велел укреплять доверие к полиции

Работать над укреплением доверия общества к полиции велел руководству МВД президент Владимир Путин. Выступая на встрече с высшими офицерами и прокурорами, глава государства указал:

«Об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур министерства внутренних дел. Руководству МВД нужно не только улучшать ключевые отчетные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе», - сказал Путин.

Буквально неделю назад, в конце октября доверием к органам охраны правопорядка обеспокоился премьер-министр России. Дмитрий Медведев поручил МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, Генпрокуратуры и Верховного суда, уполномоченного по защите прав предпринимателей представить предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам. Они подготовят свои предложения к 16 декабря 2019 года.

Как нельзя кстати в день президентского обращения к руководству МВД опубликован актуальный опрос ВЦИОМ – о доверии россиян полиции. Он, надо сказать, снижается: по сравнению с предыдущим годом не сильно – 54% респондентов против 57 годом ранее, а вот по сравнению с данными опроса двухгодичной давности уже весьма значительно – на 13%. «Определенно не доверяют» полицейским 18% опрошенных, а 21% сообщили, что «скорее не доверяют».

В деле повышения доверия общества правоохранительным органам предстоит преодолеть последствия собственных действий по давлению на бизнес, гражданское общество, неправомерное преследование граждан, достигшее крайней степени моральное разложение части своих сотрудников. Даже сейчас на слуху масса одиозных дел, которые не то что не добавляют доверия правоохранительным структурам, а вызывают желание держаться от них чем дальше, тем лучше: дела журналиста Ивана Голунова, актера Павла Устинова, режиссера Кирилла Серебренникова, инвестора Майкла Калви, а, с другой стороны, истории полковников Захарченко и Черкалина, фамилии которых стали синонимами коррупции, поразившей правоохранительные органы и даже спецслужбы. Как заявлял в эфире НСН в связи с задержанием при получении взятки начальника полиции столичного района Дорогомилово и его зама глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, «в профсоюзе есть информация о руководителях отделов, которые берут деньги. Но, к сожалению, никому эта информация не нужна. Если начнется массовая чистка руководства, то МВД лишится 90% руководителей», - убежден собеседник НСН.

Доверия хотите? А к кому?

