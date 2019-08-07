Погодный коллапс потрясёт Москву
Погодный мини-коллапс ожидается в российской столице в ближайшие два дня. Об этом РИА Новости предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, в регионе ожидаются грозы и сильный ветер. Вызвано это подходом к Москве мощного атлантического циклона, отмечает RT.
Дожди польют в городе завтра вечером и не прекратятся до вечера пятницы, за это время в столице может выпасть до половины месячной нормы осадков. Не исключены грозы, ветер в порывах будет достигать 15-20 метров в секунду. Всё это в целом может представлять определённую опасность для мегаполиса.
При этом в четверг днём в столице до 24 градусов тепла, в пятницу – не выше 17. Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области с 7 по 9 августа.
Между тем, к выходным ненастье утихнет, ожидается комфортная погода с двадцатиградусным теплом, возможны кратковременные дожди.
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