Подмосковные ветеринары спасли раненую косулю

Подмосковные ветеринары спасли косулю. Раненое животное доставили в клинику Орехово-Зуево сотрудники РЖД. У косули были множественные рваные раны. По словам главы Минсельхоза Андрея Разина, животное могли порвать собаки или оно могло запутаться в проволоке.

После оказания помощи косулю передали егерям, которые выпустят ее в естественную среду обитания, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Ранее руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв в эфире НСН рассказал, что «щенячий взгляд» собак - ничто, по сравнению с кошачьими манипуляциями.



