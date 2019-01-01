Разное
Подмосковные ветеринары спасли раненую косулю
19 июня15:42
Подмосковные ветеринары спасли косулю. Раненое животное доставили в клинику Орехово-Зуево сотрудники РЖД. У косули были множественные рваные раны. По словам главы Минсельхоза Андрея Разина, животное могли порвать собаки или оно могло запутаться в проволоке.
После оказания помощи косулю передали егерям, которые выпустят ее в естественную среду обитания, пишет сайт «Подмосковье сегодня».
Ранее руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв в эфире НСН рассказал, что «щенячий взгляд» собак - ничто, по сравнению с кошачьими манипуляциями.
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ФОТО: pixabay.com
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